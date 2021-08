Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Das sind die größten Arbeitgeber im Landkreis Landsberg

Plus Wenn Chiphersteller Intel in Penzing ein Werk baut, würde er das meiste Personal im Kreis Landsberg beschäftigen. Welche anderen großen Firmen hier produzieren und welche ihren Standort aufgeben mussten.

Von Daniel Weber

Nach wie vor scheiden sich die Geister an der Frage, ob der US-Konzern Intel ein großes Werk auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing bauen sollte. Falls es so kommt, wäre Intel das Unternehmen mit den meisten Arbeitsplätzen im Landkreis Landsberg: Voraussichtlich 3500 Stellen würden dann für die Chipherstellung neu geschaffen werden. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch Fälle im Landkreis, in denen sich große Firmen in der Region ansiedelten und später wieder verschwanden. Das LT hat sich einen Überblick über die wichtigsten Unternehmen verschafft, die es momentan im Landkreis Landsberg gibt, und über die, die es früher einmal gab.

