Landkreis Landsberg: Der Corona-Inzidenzwert sinkt

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt. Wie viele Betroffene derzeit im Klinikum behandelt werden.

Nach dem Wochenende ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte auf 100.000 Einwohner) im Landkreis Landsberg wieder gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag er am Montag bei 74,8, am Sonntag bei 81,5.

Gesunken ist auch die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen, die sich in Quarantäne befinden. Waren es am Sonntag noch 108, meldet das Landratsamt am Montag 98 Betroffene. Hinzu kommen 149 Kontaktpersonen, die sich ebenfalls in Quarantäne begeben müssen. Am Sonntag waren dies noch 169 Personen.

Im Klinikum in Landsberg werden 13 Betroffene behandelt

Stabil ist die Lage im Klinikum in Landsberg. Dort werden aktuell 13 Covid-19-Patienten behandelt. Auf der Normalstation befinden sich zehn Personen, auf der Intensivstation drei, teilt das Landratsamt mit. Zwei Betroffene müssen beatmet werden. (lt)

