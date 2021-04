11:04 Uhr

Landkreis Landsberg: „Der Impfturbo zündet nicht“

Das Impfzentrum des Landkreises Landsberg ist auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing untergebracht.

Plus Das Impfzentrum in Penzing muss einige Termine im Mai absagen. Was der Grund dafür ist.

Von Thomas Wunder

Vom Impfturbo, der jetzt zündet, ist zuletzt vielfach die Rede. Aber auch, dass die Impfhierarchie aufgehoben werden soll, damit die Bürger schneller geimpft werden können. Doch in der Realität ist davon im Landkreis Landsberg nichts zu spüren. Im Gegenteil, es werden Impftermine abgesagt, wie unserer Zeitung verärgerte Betroffene mitteilen.

