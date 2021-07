Der Landkreis-Film kommt in Landsberg ins Kino

Der neue Landkreis-Film von Rudolf Gilk ist seit einem Jahr fertig. Jetzt kommt er in Landsberg ins Kino.

Seit über einem Jahr ist er schon fertig, der neue Landkreis-Film. Doch die Pandemie hat bisher eine Kino-Präsentation verhindert. Jetzt kommt der einstündige Film des Landsbergers Rudolf Gilk ins Kino.

Am Sonntag, 18. Juli, um 11 Uhr und um 17.30 Uhr wird der Landkreis-Film im Olympia-Filmtheater in Landsberg zu sehen sein. Wegen der noch immer eingeschränkten Sitzplatz-Kapazität empfiehlt es sich Karten im Vorverkauf zu erwerben oder direkt an der Kinokasse zu den üblichen Öffnungszeiten, heißt es in einer Pressemeldung.

Ein Jahr hat Rudolf Gilk an diesem Auftrags-Film des Landkreises gearbeitet, der die ganze Vielfalt dieser lebens- und liebenswerten Region zeigen soll. Herrliche Landschaften mit hohem Freizeitwert sind laut Pressemeldung zu sehen, Mensch und Natur, bäuerliches Leben, man erlebt einen Landkreis als begehrter Wirtschaftsstandort. Die Globalplayer im Kreis lassen sich über die Schultern schauen. Und weil der Film schon 2019 gedreht wurde, sei er auch eine Reise zurück in eine Zeit als man noch unbeschwert feierte, als man sich noch ohne Sicherheitsabstand begegnete.

Blick auf die Alpen von Apfeldorf aus. Foto: Rudolf Gilk

Die Reise durch den Landkreis führt auch durch alle vier Jahreszeiten. Blühende Löwenzahnwiesen in der Moränen-Landschaft zwischen Ammersee und Lech, sommerliche Freizeit-Vergnügungen in einer intakten Landschaft. Maibaumaufstellen in Scheuring, Trachtenfest in Geltendorf, die Stumme Prozession in Vilgertshofen kommen im Film vor, ebenso die Kreiskulturtage, singende Mönche vom Kloster St. Ottilien und der Landrat mit einer glühenden Leidenschaft zum Theaterspielen.

Ammerseefischer Simon Rauch aus Dießen beim morgendlichen Fischfang. Foto: Rudolf Gilk

Die Töpfer und Künstler vom Ammersee samt dem größten Töpfermarkt Süddeutschlands sind weiter ein Thema. Ein wehmütiger Rückblick als sich noch 10.000 Besucher in Dießen zwischen den Marktständen tummelten. Zu sehen ist eine Rundfahrt mit Kapitän Helmut Diller auf dem Ammersee. Und die Kamera begleitet Fischer Rauch zum Fischfang auf den See hinaus. "Bei dieser filmischen Reise durch den Landkreis Landsberg wird einem bewusst in welch glücklichen Zeiten wir vor dem Virus gelebt haben wie schön unser Dahoam ist und so wird mit diesem Film die Sehnsucht nach Normalität noch ein Stück größer", sagt Rudolf Gilk.

Lesen Sie dazu auch