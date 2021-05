Der Landsberger Kultursommer wird wohl gefördert

Künstler und Veranstalter wollen in den kommenden Monaten im Landkreis Landsberg ein umfangreiches Programm bieten. Welche Veranstaltungen geplant sind.

Kulturfans dürfte diese Nachricht freuen: Der Landkreis Landsberg bewirbt sich für das Förderprogramm „Kultursommer 2021“ des Bundes. In einer Sitzung des Kreisausschusses wurde nun das vorläufige Gesamtkonzept, das acht ganz unterschiedliche Veranstaltungen umfasst, vorgestellt.

„Kunst hält Wache“-Vorsitzender Franz Hartmann, künstlerischer Leiter des Landsberger Kultursommers, stellte das geplante Programm den Kreisräten im Detail vor. Ziel sei es in erster Linie, Veranstaltern und Künstlern wieder eine Perspektive zu geben. Das generationsübergreifende Angebot reicht vom Workshop mit Jugendlichen bis zum Fenstertheater in Altenheimen. In Zeiten der Corona-Pandemie wird der Projektbeschreibung zufolge außerdem großer Wert auf die Umsetzung umfangreicher Hygienekonzepte bei den einzelnen Veranstaltungen gelegt.

In kurzer Zeit wurde ein buntes Programm auf die Beine gestellt

In Landsberg soll vom 25. Juni bis 11. Juli das Lech Stadt Festival (vormals Picknick-Sommer) stattfinden. Am Schlüsselanger können sich bis zu fünf Besucher gemeinsam eine der insgesamt 80 Parzellen für die einzelnen Veranstaltungen buchen und diese selbst gestalten. Von Poetry Slam bis zu Konzerten, Theatern und Technoabenden soll alles geboten sein. Rund 70 Künstler könnten von dem Projekt profitieren. Im Rahmen des Projekts Holzwege will der Verein „Kunst hält Wache“ Jugendlichen an der Alten Wache in Landsberg die Möglichkeit geben, sich durch Kunst mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen. Geplant sind Workshops, eine Kunstausstellung sowie eine offene Bühne.

In ihren Parzellen machten es sich die Besucher des Picnic Sommers im vergangenen Jahr bequem. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Filmfans kommen beim Kinosommer auf ihre Kosten. Die Veranstalter des Snowdance Festivals möchten an verschiedenen Orten im Landkreis insgesamt rund 400 Besuchern Open-Air-Kino bieten. Beim Happening der bildenden Kunst sollen bildende Künstler oder Künstlergruppen bei ihren Kunstaktionen im Außenbereich unterstützt werden. Von Open-Air-Ausstellungen über Lichtausstellungen und das temporäre Errichten von Skulpturen ist laut Projektbeschreibung jedes Format denkbar.

Stelzentheater vor Altenheimen

Im Kulturbiergarten, veranstaltet von Rebelz Sound, werden den ganzen Sommer über an der St.-Laurent-du-Var-Promenade in Landsberg kleine Bühnenauftritte stattfinden. Ab voraussichtlich 16. Juli sollen bis spätestens Anfang Oktober an bis zu vier Tagen in der Woche musikalische und darstellende Künstler zu sehen sein. Das Elle-Kollektiv möchte die Theaterproduktion Das Meditier am Uttinger Ammerseeufer zeigen. Die Bühne befindet sich im Wasser, die Besucher sitzen in Kleingruppen in Tretbooten. Die Aufführungen sollen an insgesamt neun Abenden mit je 60 Zuschauern stattfinden.

Beim Fenstertheater tritt das zweiköpfige Ensemble Hochformat auf Stelzen vor Altenheimen und Wohngruppen für Menschen mit Behinderung auf. Im Rahmen der bereits bekannten Kulturschutzgebiete wird zwischen Juli und September im Innenhof des Alten Rathauses an bis zu zwei Samstagen im Monat eine Freiluft-Bühne für Lyrik, Lesung, Kabarett und Impro-Theater aufgebaut werden.

Landsberger Kreisräte loben die Pläne

Die Kreisräte lobten das in kurzer Zeit auf die Beine gestellte Programm. „Die Bürger wollen das vielfältige Spektrum an Angeboten bei uns wieder genießen“, sagte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Insgesamt hat der Landkreis eine Förderung von 200.000 Euro beantragt. Die Gesamtkosten liegen bei 265.000 Euro. Über die Anträge entscheidet eine Jury.

Wie Landratsamtssprecher Wolfgang Müller auf Nachfrage mitteilt, habe es bereits eine Vorankündigung gegeben, dass der Landsberger Kultursommer gefördert wird. Mit einem offiziellen Bescheid rechnet er in den nächsten Tagen.

