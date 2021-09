Die Clubs im Kreis Landsberg öffnen wieder: Was beim Feiern gilt

Plus Diskos haben wegen Corona lange keine Perspektive. Ab Oktober dürfen sie wieder öffnen. Welche Regeln gelten und wann auch im Sommerkeller bei Igling wieder gefeiert wird.

Für Partyfans hat das Warten ein Ende: Ab Oktober dürfen Clubs und Diskotheken wieder öffnen – nach gut eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause. Die Betreiberinnen und Betreiber im Kreis Landsberg wussten allerdings lange überhaupt nicht, welche Regeln dann gelten würden. Im LT berichten sie über die schwierigen Vorbereitungen auf den Neustart. Auch für den Sommerkeller bei Igling, den inzwischen PM-Besitzer Stefan Egger und der Landsberger Gastronom Claus Moritz übernommen haben, gibt es bereits einen Termin für die Wiedereröffnung.