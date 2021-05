Die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg fällt unter 50

Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Landsberg schwächt sich weiter ab. Wie der Landkreis im bayernweiten Vergleich da steht.

Im Laufe des Mittwochs haben sich nach Mitteilung des Robert-Koch-Instituts ( RKI) im Landkreis Landsberg neun Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist erneut eine verhältnismäßig geringe Zahl, sodass die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) Stand Donnerstagmorgen auf 44,1 (Mittwochmorgen: 50,7) gesunken ist. Insgesamt sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Landkreis 3958 Personen positiv getestet worden. Aktuell ist der Inzidenzwert so niedrig wie seit 19. Oktober nicht mehr. Damals übersprang er die 50er-Marke.

Landsberg hat den niedrigsten Inzidenzwert in Südbayern

Der Landkreis Landsberg ist aktuell der einzige Landkreis in Südbayern, der eine Inzidenz von unter 50 aufweist. Ähnlich niedrige Werte werden im Freistaat ansonsten nur im Raum Erlangen und in der nördlichen Oberpfalz gemeldet. Der Nachbarlandkreis Starnberg konnte seine niedrige Inzidenz vom Mittwoch nicht halten, dort ist der Wert inzwischen wieder leicht von 46,1 auf 52 gestiegen.

Im Impfzentrum und bei Ärzten sind (Stand Dienstag) im Landkreis Landsberg bislang 37.717 Personen einmal und 10.471 Personen zweimal geimpft worden. Das entspricht 31,4 beziehungsweise 8,7 Prozent der Bevölkerung.

Einige weitere Lockerungen stehen in Aussicht

Bliebe die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg mindestens fünf Tage hintereinander unter 50, können auf Antrag des Landratsamts weitere Corona-Einschränkungen gelockert werden. Dann fiele zum Beispiel die Pflicht weg, einen negativen Corona-Test vorzulegen, wenn man sich in einem Biergarten mit Personen aus einem anderen Haushalt an einen Tisch setzen will, ebenso bei Kontaktsport im Außenbereich und bei kontaktlosem Sport in geschlossenen Räumen. Auch eine Terminvereinbarung beim Besuch von Ladengeschäften wäre dann nicht mehr notwendig. (lt)

