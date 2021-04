Landkreis Landsberg: Die Corona-Notbremse rückt näher

Der Corona-Inzidenzwert steigt im Landkreis Landsberg weiter an. Die Notbremse greift bald wieder.

Der Trend ist deutlich: Der Corona-Inzidenzwert liegt im Landkreis Landsberg wieder konstant über 100 und steigt an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen einen Wert von 118. Der Inzidenz-Wert sagt aus, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner infiziert haben beziehungsweise positiv getestet wurden.

Hatte das Robert-Koch-Institut am Sonntag noch einen Wert von 88,1 gemeldet, lag er am Montag bei 106,4 und am heutigen Dienstag bei 118. Im Vergleich zum Vortag wurden 15 neue Infektionen im Landkreis Landsberg gemeldet. Sobald der Inzidenzwert drei Tage hintereinander über 100 liegt, greift wieder die Notbremse. Das bedeutet unter anderem, dass der Einzelhandel schließen muss und nur Click&Meet anbieten darf. Sollte der Inzidenzwert auch am Mittwoch über 100 liegen, gibt das Landratsamt am Donnerstag alle Änderungen bekannt, die dann ab Freitag gelten.

Auch in den Schulen im Landkreis Landsberg blickt man gespannt auf die Entwicklung. Am Freitag entscheidet sich dann, ob wieder in den Distanzunterricht gewechselt wird. Ausgenommen sind davon die Abschlussklassen aller Schularten. Seit Ende der Osterferien gilt im Landkreis Landsberg Wechselunterricht. Darüber hinaus sind mindestens zwei Mal pro Woche Selbsttests in der Schule vorgeschrieben oder das Ergebnis eines aktuellen PCR- oder Schnelltests.

Derzeit befinden sich im Landkreis Landsberg nach Angaben des Landratsamtes 228 Infizierte in häuslicher Quarantäne, genauso wie 324 Kontaktpersonen ersten Grades. Im Klinikum Landsberg werden derzeit elf Covid-19-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation.

