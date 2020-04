Landkreis Landsberg: Die Maskenpflicht kann kommen

Plus Ab Montag müssen in Geschäften und im Nahverkehr Alltagsmasken getragen werden. Lange Zeit sah es danach aus, als ob es nicht genügend davon gäbe.

Ab Montag gilt in Bayern in Geschäften und im Nahverkehr Maskenpflicht. Mithilfe einfacher Alltagsmasken soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Dabei geht es laut Staatsregierung primär nicht um den eigenen Schutz, sondern darum, andere Menschen zu schützen. Doch gibt es überhaupt genügend Alltagsmasken im Landkreis Landsberg? Lange Zeit sah es nicht danach aus. Doch die Landsberger sind kreativ, stellen Alltagsmasken selbst her, Firmen nutzen ihre Kontakte und bestellen Masken mit höherem Schutzfaktor in China. Unsere Zeitung hat einige Beispiele zusammengestellt:

1000 Masken hat das Team vom Industrial MakerSpace in Landsberg bereits an den Katastrophenschutz des Landkreises übergeben, die zehnfache Menge an Mund-Nasen-Schutz werde demnächst geliefert, sagt Susann Schmid-Engelmann. Das Team tüftelte mit der Landsberger Maßschneiderin Ruth Hecking am ersten Maskenmodell. Sie entwarf dafür Design und Schnitt. Es wurde Technik angeschafft, Material getestet, ein optimaler Cut entwickelt und Kontakt mit einer Landsberger Änderungsschneiderei aufgenommen. Innerhalb kürzester Zeit war der erste Prototyp fertig. Der überzeugte auch Robert Waldhauser vom Katastrophenschutz im Landratsamt. Danach wurden die Masken mit Vlies gefertigt, das das Bayerische Wirtschaftsministerium zur Verfügung stellt. Mittlerweile ist ein weiteres Maskenmodell entstanden. Die Prototypen von Maruan Attia und Monika Otto von Attia Design sind in drei verschiedenen Größen angedacht, werden ohne jegliche Näharbeit hergestellt und mit einfachen Gummis hinter den Ohren befestigt. Auch dieser Mund-Nasen-Schutz wird ab sofort im Industrial MakerSpace produziert.

Linda Wilk aus Pitzling näht Schutzmasken für die Arbeiterwohlfahrt. Bild: Claus Wilk

Pünktlich zum Start der Maskenpflicht durfte sich das Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt in Landsberg über eine Spenden freuen: Marlene Rümmer, Leiterin im Projekt Kreativ-Werkstatt, und die Studentin Linda Wilk aus Pitzling rüsteten das Team sowie Ehrenamtliche und Helfer mit selbst genähten Gesichtsmasken aus. „Die Nachfrage ist sehr hoch, viele Menschen sind hier auf unsere Hilfe angewiesen“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Betina Ahmadyar. Die 26-jährige Linda Wilk ist eingesprungen, als sich so viele Leute an die Arbeiterwohlfahrt wandten. Die Hobbyschneiderin verwandelte ihr Wohnzimmer kurzerhand in eine Nähstube. Die bunten Stoffe mit Blumen, Pünktchen und anderen fröhlichen Mustern, die Linda Wilk verwendet, sollen gute Laune machen, sind aus hygienischer Baumwolle und ganz im Sinne des Umweltschutzes wiederverwendbar. Sie entsprechen einem einfachen Schutz, sitzen aber besser als ein Halstuch oder Schal vor dem Mund. Das wissen besonders ältere Leute zu schätzen.

Bunte Masken mit Motiven gibt es auch bei der Alpinsportzentrale am Sandauer Tor in Landsberg. Laut Mitinhaber Josef Weber werden die Masken genäht geliefert, die Endmontage erfolge aber im Laden. Die Masken seien innen antibakteriell und köntnen bei 60 Grad gewaschen werden, damit sie wiederverwendet werden können. „Wir wollten Masken anbieten, die nicht nach OP oder Krankheit aussehen“, sagt Josef Weber. Und die Nachfrage sei groß. Viele Kunden würden Masken wie die Modelle „Schneuztuch“ oder „Frühling“ online bestellen.

Auch in der Änderungsschneiderei von Ziad Arawdaki und Walat Anz in der Katharinenstraße in Landsberg werden Schutzmasken hergestellt. Im September hatten die beiden aus Syrien Geflüchteten ihren Betrieb eröffnet, aufgrund der Corona-Auflagen hatten sie keine Aufträge mehr und mussten schließen. Weil sie jetzt Schutzmasken unter anderem für Schulen und andere öffentliche Einrichtungen schneidern, durften sie mit Genehmigung des Landratsamts vor Kurzem wieder öffnen.

Zahlreiche große Firmen aus dem Landkreis wie Delo (Schöffelding), Hirschvogel (Denklingen), Rational und Veit (beide Landsberg) haben ihre Kontakte in China spielen lassen und vor allem Schutzmasken der Kategorie FFP2 für medizinisches Personal und Pflegekräfte im Landkreis organisiert. Auch der Einkauf des SIP Scootershop in Landsberg organisierte solche Masken über chinesische Geschäftspartner, sagt Geschäftsführer Ralf Jodl. Die Schutzmasken seien dem Katastrophenschutzteam des Landratsamts gespendet worden.

Am Freitagnachmittag erreichten etliche Kartons mit Schutzmasken die Mittelschule in Landsberg. Kultusminister Michael Piazolo hatte jedem Schüler, der am Montag wieder Unterricht hat, eine solche Maske versprochen. Die Masken für die 22 Schulen im Landkreis mit Abschlussklassen werden zentral an der Mittelschule verteilt, sagt die kommissarische Leiterin der Schule, Anja Schweikert. Vor Ort seien die Masken abgezählt und den jeweiligen Schulen zugeordnet worden. Am späten Nachmittag hätten die Schulleiter die Masken dann abgeholt. „Natürlich mit Schutzmasken und in ausreichendem Abstand“, wie Anja Schweikert sagt.

Über die Zuteilung der Staatsregierung hatte der Landkreis Mitte April rund 60.000 Schutzmasken erhalten, davon etwa 58.000 OP-Masken für den Fremdschutz, den Pflegekräfte und Arztpersonal erhielten. An die 2000 Masken (FFP2) waren für Ärzte und Pflegekräfte bestimmt, die mit Corona-Patienten in Kontakt kommen, sagt Robert Waldhauser, von der im Landratsamt neu eingerichteten Einsatzgruppe für die Organisation und Verteilung von Schutzausrüstung.

Der Landsberger Notarzt Wolfgang Weisensee hatte Mitte April eine Lieferung von 50.000 Schutzmasken aus China erhalten. Die ersten dieser medizinischen Schutzmasken gingen ans Klinikum, die Infektambulanz, das Infektmobil und Apotheken. Danach wurden unter anderem Physiotherapeuten und Arztpraxen beliefert. In Vorleistung finanziert hat die Anschaffung der Landsberger Shisha-Händler Moritz Schütze. Er hat seine Kontakte in China spielen lassen.

