Die Müllentsorgung wird im Landkreis Landsberg teurer

Bei der Müllentsorgung müssen die Menschen im Landkreis Landsberg bald tiefer in die Tasche greifen. Wie alle vier Jahre werden die Abfallgebühren neu berechnet. In einer Sitzung des Kreisausschusses stellte der zuständige Sachgebietsleiter Michael Schindler die Neukalkulation vor, die ab 1. Januar 2022 gelten soll. Dabei wurde deutlich: Die Müllentsorgung wird für die Bürgerinnen und Bürger bald um einiges teurer sein. Dabei spielt die Corona-Krise eine Rolle. Diskussionen gab es vor allem um das Sperrmüllrestguthaben.

Wie Michael Schindler erklärte, sei die Kommunale Abfallwirtschaft eine sogenannte kostenrechnende Einrichtung, die sich aus den Abfallgebühren finanziere. Es könnten also lediglich die tatsächlich anfallenden und ansatzfähigen Kosten in die Gebührenkalkulation einbezogen werden. Gewinne dürften nicht in die Gebührenkalkulation einberechnet werden. Fallen die Jahresergebnisse besser aus als prognostiziert, müssen entsprechende Rücklagen gebildet und im neuen Kalkulationszeitraum zur Gebührenreduzierung eingesetzt werden. Wenn die Jahresergebnisse schlechter ausfallen als erwartet, werden die entstandenen Defizite ebenfalls berücksichtigt. Für den Zeitraum 2022 bis 2025 stehen laut Schindler Rücklagen in Höhe von 323000 Euro und damit rund 82000 Euro im Jahr zur Verfügung.

Gebühren für Restmüllbehälter steigen um 33 Prozent

Dem Sachgebietsleiter zufolge müssten 8,84 Millionen Euro im Jahr für die Müllentsorgung gedeckt werden. Die Grundgebühren für Restmüllbehälter steigen jeweils um 33 Prozent. Ab 1. Januar kostet beispielsweise eine 80-Liter-Tonne demnach jährlich 40,71 Euro (bisher 30,56 Euro) und eine 120-Liter-Tonne 61,06 Euro (bisher 45,84 Euro). Die Leerungsgebühr wird von 1,17 auf 1,47 Euro angehoben. Beim Biomüll wird die Gewichtsgebühr von 12 auf 15 Cent gesteigert und die Leerungsgebühr von 1,17 Euro auf 1,31 Euro. Am deutlichsten steigt die Gewichtsgebühr für Altholz (von 60 Euro auf 95 Euro pro Tonne).

In der Sitzung nannte Michael Schindler die Gründe für die Kostensteigerung. Der aktuelle, noch bis Ende des Jahres laufende Kalkulationszeitraum sei durch außergewöhnlich starke Schwankungen im Bereich der Wertstoffvermarktung geprägt gewesen. Die Pandemie spiele dabei eine erhebliche Rolle. „Durch die Corona-Krise ist alles teurer geworden“, sagte Schindler. So sei beispielsweise aufgrund des Importverbots von Papierabfällen im asiatischen Raum deutlich weniger als bisher nach Asien exportiert worden. Dies habe dazu geführt, dass die Lager der Papiervermarkter und -verwerter weltweit voll waren. Ein starker Einbruch der Verwertungspreise war die Folge. Eine positive Begleiterscheinung laut Schindler: „Die Kapazitäten in Europa sind mehr geworden.“ Auch beim Altkleidermarkt seien die Lager im In- und Ausland voll.

Sperrmüll: Kreisausschuss einigt sich auf Kompromiss

Im Bereich der Garten- und Restabfälle sei es zu einem Anstieg der Mengen gekommen, der mit dem vermehrten Einsatz von Homeoffice und den Ausgangsbeschränkungen in der Pandemie zusammenhänge. Es habe mehr Müll in die Abfallverbrennungsanlage nach Augsburg g transportiert und dort verbrannt werden müssen.

Laut der Sitzungsvorlage sollte die einmalige kostenlose Anlieferung von 500 Kilogramm Sperrmüll bestehen bleiben – die Ausstellung eines Sperrmüllguthabens aber wegfallen. Die Mitglieder des Kreisausschusses sahen dies kritisch. Grünen-Rat Peter Friedl gab zu Bedenken, dass vor allem Bewohnerinnen und Bewohner von kleineren Wohnungen nicht die Möglichkeit hätten, ihren Sperrmüll das ganze Jahr im Keller zu lagern. Er sprach sich dafür aus, die Zahl der möglichen, kostenlosen Lieferungen zwar zu begrenzen, aber das Guthaben beizubehalten. Letztlich einigte sich das Gremium darauf, dass der Sperrmüll (500 Kilogramm insgesamt) in Zukunft dreimal im Jahr umsonst angeliefert werden kann. Dem kommende Woche tagenden Kreistag wurde dieser Beschluss ebenso empfohlen wie die vorgesehenen Gebührenerhöhungen.