Landkreis Landsberg

vor 16 Min.

Die Situation am Landsberger Klinikum ist immer dramatischer

Plus Der Ärztliche Direktor des Klinikums Landsberg richtet einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. Bei den Covid-Intensivpatienten ist ein Muster zu erkennen.

Von Dominik Stenzel

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Landsberg ist am Mittwoch zwar erneut etwas zurückgegangen, befindet sich aber weiter im Höhenflug. Und auch am Landsberger Klinikum ist die Situation immer dramatischer: Weil die Zahl der Covid-19-Patienten steigt, müssen planbare Operationen abgesagt werden. Der Ärztliche Direktor richtet deswegen nun einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. Bei den Personen, die momentan wegen Corona auf der Intensivstation liegen, ist hinsichtlich des Alters, des Impfstatus’ und auch des Geschlechts ein klares Muster zu erkennen.

