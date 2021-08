Die Transall besucht noch einmal die alte Heimat über Penzing

Plus Im Jahr 2017 ziehen die letzten Transportmaschinen der Bundeswehr vom Fliegerhorst Penzing ab. Der Flugzeugtyp ist bei der Luftwaffe bald Geschichte. Ein wohl letztes Mal kommt eine Transall in den Landkreis.

Nach über 50 Jahren im weltweiten Einsatz neigt sich die Nutzung des Transall-Transportflugzeugs der Bundeswehr dem Ende zu. Zuvor startet eine als „Retro-Brummel“ sonderlackierte Transall noch eine Goodbye-Tour in den Süden Deutschlands. Dabei überfliegt die C-160 Transall am Mittwoch auch den ehemaligen Fliegerhorst Penzing, wo das Flugzeugmodell viele Jahre bis 2017 stationiert war.