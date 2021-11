Dutzende neue Corona-Infektionen übers Wochenende

Der bundesweite Trend zeigt sich auch im Landkreis Landsberg: Allein am Wochenende werden weit über 100 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet.

Am Samstag 49 und am Sonntag 63 neu Fälle: Im Landkreis Landsberg gibt es eine Infektionswelle mit dem Coronavirus. Fast die Hälfte der Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage (291) wurden damit am Wochenende vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Infektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) lag am Sonntag bei 240,5 und stieg damit im Vergleich zum Vortag (195,0) kräftig an. Nach Angaben des Landratsamtes Landsberg befinden sich derzeit 556 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus noch 183 enge Kontaktpersonen.

Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Landsberg 82 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit einigen Tagen ist das Klinikum Landsberg an der Belastungsgrenze angelangt. Immer mehr Covid-Patienten müssen dort behandelt werden.

