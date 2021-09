Ergebnisse im Wahlkreis Starnberg-Landsberg: Das sagen die Kandidaten

Plus Martina Neubauer (Grüne) ist mit ihrem Ergebnis im Wahlkreis Starnberg-Landsberg zufrieden. Carmen Wegge (SPD) hofft, bei der Linken herrscht Ernüchterung.

Michael Kießling ist sicher wieder im Bundestag, SPD-Kandidatin Carmen Wegge kann hoffen, es über die Landesliste zu schaffen, für die FDP-Bewerberin Britta Hundesrügge wird es wieder nichts. Aber auch der zweiten Siegerin des Wahlabends, Martina Neubauer von den Grünen, nützen ihre rund 20 Prozent Erststimmen (acht Prozentpunkte mehr, als Kerstin Täubner-Benicke 2017 erreichte) nichts: Ein Bundestagsmandat ist für sie angesichts eines aussichtslosen Listenplatzes nicht erreichbar.