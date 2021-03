vor 35 Min.

Landkreis Landsberg: Erneut niedrigste Corona-Inzidenz in ganz Bayern

Zwischen Ammersee und Lech ist das Infektionsgeschehen überschaubar. Der Landkreis Landsberg hat - wieder einmal - den niedrigsten Corona-Inzidenzwert in ganz Bayern.

Von Dominic Wimmer

Vier neue Infektionsfälle im Vergleich zum Vortag: Die Statistik des Robert-Koch-Instituts ( RKI) in Sachen Corona-Zahlen für den Landkreis Landsberg macht Mut. Wieder einmal ist der Inzidenzwert der niedrigste in ganz Bayern. Er liegt derzeit bei 43,2 (Dienstag: 41,6). Der Inzidenzwert sagt aus, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen (bezogen auf 100.000 Einwohner) infiziert haben.

Fast alle Landkreise in Bayern sind im RKI-Dashboard rot eingefärbt (Wert über 50 und höher). Nur Landsberg und vier andere Landkreise stehen auf Gelb. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Landsberg 3151 Corona-Fälle registriert und 58Todesfälle.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen