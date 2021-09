Landkreis Landsberg

vor 48 Min.

Für FDP-Kandidatin Britta Hundesrügge ist der Liberalismus ein „Lebensgefühl“

Britta Hundesrügge aus Gauting möchte für die FDP in den Bundestag einziehen.

Plus Britta Hundesrügge aus Gauting kandidiert bei der Bundestagswahl im September für die FDP. In Berlin würde sie sich vor allem für ein Thema starkmachen.

Von Dominik Stenzel

Auf der kommunalpolitischen Bühne ist Britta Hundesrügge vor allem im Landkreis Starnberg längst bekannt. Die 54-Jährige ist unter anderem stellvertretende Landrätin, Vorsitzende des FDP-Kreisverbands und Mitglied im Gemeinderat ihres Wohnorts Gauting. Im zweiten Anlauf soll es nun im Wahlkreis Starnberg-Landsberg mit dem Einzug in den Bundestag klappen. Wofür sich die Journalistin in Berlin einsetzen würde und wieso sie einst für ihren dreijährigen Sohn in die Politik ging.

