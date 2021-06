Landkreis Landsberg

10:01 Uhr

Heftiges Gewitter zieht über den Landkreis Landsberg

Ein heftiges Gewitter ist am Montagabend über den Landkreis Landsberg gezogen.

Ein heftiges Gewitter zieht am späten Montagabend über den Landkreis Landsberg. So fällt die Bilanz am Tag danach aus.

Von Thomas Wunder

Ein heftiges Gewitter mit kräftigem Wind, Regen und kleinen Hagelkörnern ist am späten Montagabend über den Landkreis Landsberg gezogen. Zwischen 21.30 und 23 Uhr blitzte, donnerte, stürmte und regnete es zwischen Lech und Ammersee. Am Dienstag zogen Polizei und Feuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung Bilanz. Laut Kreisbrandrat Johann Koller musste die Feuerwehr am Montagabend zwei Mal ausrücken, weil Bäume auf Straßen gestürzt waren. Wie die Landsberger Polizei mitteilt, war dies in Kaufering und Pürgen der Fall. Auch in Dießen soll nach Informationen unserer Zeitung ein Baum auf eine Straße gestürzt sein, den die Feuerwehr beseitigte. Kleinere Hagelkörner im südlichen Landkreis Landsberg Ansonsten meldete die Polizei keine weiteren Einsätze. Im südlichen Landkreis kamen zu Sturm und Regen auch vereinzelte, kleinere Hagelkörner. In Landsberg stürmte es kräftig und es gingen innerhalb kürzester Zeit 15 Millimeter Regen (15 Liter pro Quadratmeter) nieder.

Themen folgen