Hochwasser: Das BRK Landsberg leistet Hilfe in Ahrweiler

Nach der Flutkatastrophe errichten Einheiten des BRK Landsberg eine Verpflegungsstation in Ahrweiler (Rheinland-Pfalz). Wie die Helfer die Situation vor Ort erleben.

Kürzlich sind zwei ehrenamtliche Katastrophenschutz-Einheiten des BRK Landsberg zur Unterstützung in das besonders vom Hochwasser betroffene Ahrweiler in Rheinland-Pfalz angefordert worden. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung und die Schnelleinsatzgruppe Technik & Sicherheit (SEG T&S) machten sich im Rahmen des oberbayerischen Betreuungskontingents auf den Weg nach Ahrweiler – unter der Führung der beiden Kreisbereitschaftsleiter (KBL) Steffen Schweckhorst und Thorsten Müller. Laut einer Pressemitteilung waren zehn Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Das Landsberger BRK errichtete und betrieb eine Verpflegungsstation für mehrere Tausend Betroffene auf einem Parkplatz in der Innenstadt. Bereits ab Samstagfrüh wurde das Frühstück ausgegeben. Bis Montag wurden laut der Mitteilung täglich 1000 Frühstücke, 3000 Mittagessen und 2500 Abendessen ausgegeben.

Auch der Kriseninterventionsdienst ist im Einsatz

Nach insgesamt 90 Stunden kamen die Einheiten am folgenden Montagabend wieder wohlbehalten an der Katastrophenschutzhalle in der Celsiusstraße an. Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner nahm die Mannschaft in Empfang. KBL Steffen Schweckhorst berichtete aus dem Hochwassergebiet: „Die Situation vor Ort ist teilweise schlimmer als es die TV-Bilder erahnen lassen.“

Auch je eine Einsatzkraft des BRK-Kriseninterventionsdienstes und der Information- und Kommunikationgruppe (IuK) konnten ihren Einsatz im Schadensgebiet mittlerweile abschließen. (lt)

