Landkreis Landsberg

17:56 Uhr

Hochwasser: Land unter am Albangraben in Dießen

Die Feuerwehr Dießen beseitigte am Albangraben Äste, die das Wasser aufstauten.

Plus Der Landkreis Landsberg wird vom Hochwasser verschont. In Dießen rückt die Feuerwehr aber aus.

Von Thomas Wunder

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben in Teilen Oberbayerns zahlreiche Keller geflutet und Straßen überschwemmt. Die Stadt Dorfen rief sogar den Katastrophenfall aus. Der Landkreis Landsberg kam dagegen mit einem blauen Auge davon. Lediglich in Dießen sorgte ein kurzer und heftiger Regenschauer am Montagmittag für einen Einsatz der Feuerwehr.

