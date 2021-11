Im Kreis Landsberg fällt der erste Schnee: So wappnen sich die Bauhöfe

Plus Im Landkreis Landsberg fällt am Freitag der erste Schnee. Die Polizei zieht eine erste Bilanz. Wie sich die Winterdienste auf die kalte Jahreszeit vorbereiten.

Der Winter ist im Landkreis Landsberg endgültig angekommen. Am Freitagmorgen fiel der erste Schnee und glaubt man dem Wetterbericht, könnte es im Laufe des Wochenendes noch mehr werden. Für die Räumdienste beginnt damit langsam aber sicher die heiße Phase. Das LT hat sich bei Bauhöfen umgehört, wie sie sich auf den Winter vorbereitet haben.