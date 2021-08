Landkreis Landsberg

18:38 Uhr

Im Kreis Landsberg gehen die Corona-Zahlen wieder nach oben

Plus Die Inzidenz im Kreis Landsberg steigt - mehrere junge Menschen infizieren sich im Partyurlaub. Wie viel Geld das Landratsamt durch Corona-Verstöße einnimmt.

Von Dominik Stenzel

Es ist eine beunruhigende Entwicklung: In vielen Regionen in Bayern steigen die Corona-Zahlen schon jetzt – mitten im Sommer und bevor viele Menschen aus dem Urlaub zurückkehren – wieder deutlich an. Im Kreis Landsberg liegt der Inzidenzwert mit 19,1 am Donnerstag zwar deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt (44,2), ging zuletzt aber ebenfalls kontinuierlich nach oben. Unsere Redaktion hat sich beim Landratsamt nach der aktuellen Situation erkundigt. Dabei wird deutlich: Viele Neuinfektionen sind auf Reiserückkehrer zurückzuführen, die offenbar alle dasselbe Festival besucht haben. Unterdessen gab es durch Verstöße gegen die Corona-Regeln seit Beginn der Pandemie hohe Einnahmen.

