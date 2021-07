Im Kreis Landsberg gibt es jetzt einen Landschaftspflegeverband

Der Landkreis Landsberg hat nun ebenfalls einen Landschaftspflegeverband. Welche Aufgaben er hat und wer sich im Vorstand engagiert.

Auch im Landkreis Landsberg gibt es jetzt einen Landschaftspflegeverband. Es handelt sich dabei um den 65. seiner Art in Bayern, wie das Landratsamt in einer Pressemeldung mitteilt. 30 Kommunen sowie zwölf Verbände aus den Bereichen Landwirtschaft und Naturschutz haben sich im Vorfeld bereits für einen Beitritt in den Verband entschieden. 39 davon haben nun die Gründung des Vereins besiegelt. Dabei wurde die zugrunde liegende Satzung samt Beitrags- und Wahlordnung beschlossen.

Durch die Gründung des Vereins soll die Verbesserung und die Erweiterung der naturschutzfachlich hochwertigen Flächen im Landkreis vorangetrieben und damit auch die Arbeit der unteren Naturschutzbehörde unterstützt werden. Auch die Moorrenaturierung soll als Beitrag zum Klimaschutz forciert werden, heißt es in der Pressemeldung. Ein wesentlicher Bestandteil sei dabei das gleichberechtigte Zusammenwirken zwischen Landwirtschaft, Naturschutzverbänden und politischen Mandatsträgern.

Privatpersonen können als förderndes Mitglied beitreten

Auch Ministerialdirektor Dr. Christian Barth, Amtschef am bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, verdeutlichte in seinem Grußwort die große gesellschaftliche Bedeutung eines solchen Landschaftspflegeverbands.

Auch Vertreterinnen vom deutschen Verband für Landschaftspflege sowie der Regierung von Oberbayern waren vor Ort. Die Finanzierung des Landschaftspflegeverbands basiert auf Mitgliedsbeiträgen sowie staatlichen Zuschüssen und Fördermitteln. Auch Privatpersonen können zukünftig als fördernde Mitglieder dem Verein beitreten, heißt es in der Pressemeldung.

Vorstand: Vertreter aus drei Bereichen

Der Vorstand des Landschaftspflegeverbands besteht aus jeweils zwei Vertretern aus den Bereichen Politik, Landwirtschaft und Naturschutz, wobei Landrat Thomas Eichinger kraft seines Amtes Vorsitzender des Verbands ist. Weitere gewählte Mitglieder im Vorstand sind: Günter Först (Bürgermeister Igling), Hermann Dempfle (Bund deutscher Milchviehhalter), Wilfried Lechler (Bayerischer Bauernverband), Erwin Eder (Bezirksfischereiverein, Jagdschutz- und Jägervereinigung), Alexander Klose (Landesbund für Vogelschutz, Bund Naturschutz sowie Deutscher Alpenverein).

Rechnungsprüfer sind Martin Felber (Arbeitsgemeinschaft Pflaumdorfer Moos) und Robert Sedlmayr (Bürgermeister Geltendorf). In einem nächsten Schritt soll nun die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes eingerichtet sowie dessen Geschäftsführung ausgeschrieben werden, bevor anschließend die erste Maßnahmenplanung auf der Agenda steht. (lt)