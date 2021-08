Landkreis Landsberg

18:44 Uhr

Impfen: Das sagen Freie Wähler im Kreis Landsberg zu Aiwangers Aussagen

Vor wenigen Wochen war Freie-Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger in Kaufering zu Besuch. Zuletzt gab es viel Kritik am Wirtschaftsminister für seine Aussagen zur Corona-Schutzimpfung.

Plus Hubert Aiwanger von den Freien Wählern möchte sich (noch) nicht impfen lassen. Wegen seiner Wortwahl steht er in der Kritik. Was sagen Politiker aus dem Landkreis dazu?

Von Dominik Stenzel

Die meisten Politiker, besonders die der regierenden Parteien, sind sich in diesem Punkt einig: Im Kampf gegen Corona ist es enorm wichtig, dass sich möglichst schnell möglichst viele Menschen gegen das Virus impfen lassen. Der bayerische Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler), der als offenbar einziges Kabinettsmitglied noch nicht geimpft ist, sorgte jüngst allerdings mit seinen Aussagen für Aufsehen: Angesichts des möglichen politischen Drucks auf Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, warnte er vor einer „Apartheidsdiskussion“. Das LT hat sich bei Kommunalpolitikern im Landkreis umgehört, wie sie Aiwangers Aussagen beurteilen.

