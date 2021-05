Landkreis Landsberg

vor 50 Min.

Impfstopp im Impfzentrum in Penzing?

In der ehemaligen Feuerwache des früheren Fliegerhorsts in Penzing befindet sich das Impfzentrum des Landkreises. Das Foto zeigt die Anmeldung.

Plus Bayernweit werden die Dosen für Erstimpfungen knapp. Wie sich das im Landkreis Landsberg auswirkt.

Von Thomas Wunder

In Bayern wird der Impfstoff für Erstimpfungen knapp. Deswegen soll es in den Impfzentren in den nächsten Wochen fast nur noch Zweitimpfungen geben. Diese Nachricht aus dem Gesundheitsministerium sorgt für Ärger in den Landkreisen und Städten. Das LT hat nachgefragt, wie die Situation im Impfzentrum in Penzing ist.

Themen folgen