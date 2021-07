Impfturbo: Der Landkreis Landsberg schaltet einen Gang hoch

Bislang hinkt der Landkreis Landsberg mit den Schutzimpfungen gegen das Coronavirus hinterher. Jetzt soll der Impfturbo zünden. Noch im Juli soll jeder eine Impfung bekommen, der will.

Das Impfzentrum in Penzing war bereits vor Monaten auf Kapazitäten von 1.000 möglichen Impfvorgängen pro Tag aufgerüstet worden. Bislang allerdings gelangte bei Weitem nicht so viel Impfstoff nach Penzing, um die Kapazitäten auch auszulasten. Kamen in der vergangenen Woche noch ein wenig mehr als 4.000 Impfdosen (vor allem für Zweitimpfungen), erreichten in dieser Woche nun bereits mehr als 7.300 Impfdosen das Impfzentrum in Penzing, teilt das Landratsamt Landsberg mit. Davon entfielen 3.300 Impfdosen auf Moderna, 2.300 Impfdosen auf AstraZeneca und 1.764 Impfdosen auf BioNTech. Am Samstag findet in Penzing auch ein Sonderimpftag statt

In den vergangenen Juni-Wochen haben sich die Impfungen in Penzing zu einem erheblichen Großteil noch auf die Durchführung von Zweitimpfungen beschränkt. Damit konnten wieder viele Termine für Erstimpfungen vergeben werden. Zum aktuellen Zeitpunkt warten nur noch wenige hundert Personen im Landkreis, die sich registriert haben, auf eine Termineinladung.

Aktuell kann damit jeder Person, die sich eine Möglichkeit der Impfvorsorge wünscht, noch im Verlauf dieses Monats ein Erst-Impftermin im Impfzentrum Penzing angeboten werden, teilt das Landratsamt mit. Termine unter www.impfzentren.Bayern oder unter Telefon 08191-129-1870.

Impfangebot auch für Jugendliche im Landkreis Landsberg

Das Impfzentrum in Penzing bietet nun auch jüngeren Mitmenschen (ab 12 Jahren) eine Möglichkeit der Impfvorsorge. Jugendliche ab 16 Jahren können dabei selbst einwilligen, wenn sie die erforderliche Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit besitzen. Bei Minder-jährigen unter 16 Jahren ist grundsätzlich die Einwilligung beider Elternteile bzw. Sorgeberechtigten einzuholen. Es genügt grundsätzlich das offizielle Einwilligungsformular des RKI, das zum Download auch auf der Landratsamt-Homepage www.landratsamt-landsberg.de bereit steht, oder auch im Impfzentrum zu erhalten ist.

