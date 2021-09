Impfzentrum Penzing: Geimpft wird nur noch freitags

Das Impfzentrum in Penzing geht ab Oktober in den Standby-Modus. Im Landratsamt gibt es Sonderimpftage.

Ab Oktober geht das Impfzentrum in Penzing in den „Standby-Modus“. Dies bedeutet, dass ab Oktober nur noch freitags in Penzing geimpft wird. An den anderen Wochentagen sind zwei mobile Impfteams in Einrichtungen unterwegs. Zudem gibt es regelmäßige Sonderimpftage im Landratsamt.

Ab sofort findet jeden zweiten Samstag, erstmals am 2. Oktober, jeweils von 9 bis 15 Uhr, ein Sonderimpftag (auch Zweitimpfungen möglich) im Landratsamt Landsberg statt. Verimpft wird ein mRNA Impfstoff (BioNTech/Moderna), teilt das Landratsamt mit. Es ist keine Anmeldung notwendig. Mitzubringen ist ein Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) und der Impfpass. Der Zugang erfolgt über den Eingang zur Kfz-Zulassungsstelle. Die weiteren Termine für das Impfangebot im Landratsamt: 16. Oktober, 30. Oktober, 13. November, 27. November.

Ins Impfzentrum Penzing nur mit Termin

Das Impfzentrum in Penzing weißt nochmals darauf hin, dass vor einem Besuch des Impfzentrums unbedingt vorab ein Termin vereinbart werden muss. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 08191/129-1870 oder online unter https://impfzentren.bayern möglich. Die Bürozeiten des Impfzentrums: Dienstag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 17 Uhr. (lt)

