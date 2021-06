Landkreis Landsberg

vor 18 Min.

In der Gastronomie im Landkreis Landsberg kehrt Normalität ein

Wegen des tollen Wetters sind die Biergarten im Landkreis gut besucht – so auch jener von Opatija Grill in Landsberg.

Plus Viele Menschen zieht es in die Biergärten im Kreis Landsberg. Gäste dürfen auch wieder drinnen sitzen. Das LT hört sich bei Wirten um, wie es seit dem Neustart läuft.

Nach monatelangem Corona-Lockdown werden die Schritte zurück in die Normalität größer. Das zeigt sich auch an der Gastronomie im Kreis Landsberg. Wegen der stabil niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz fallen inzwischen viele Auflagen weg, die vor Kurzem noch gegolten haben: So besteht keine Testpflicht mehr und Restaurants dürfen auch ihre Innenbereiche wieder öffnen. Im LT ziehen Wirte aus dem Landkreis gut einen Monat nach dem Neustart Bilanz.

