Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt leicht an

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg bleibt bei der Marke von rund 60, steigt aber seit gestern wieder leicht an.

Kaum Veränderung an der Corona-Lage im Landkreis Landsberg: Der Sieben-Tage Inzidenzwert, der angibt, wie viele positiv Getestete es pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gab, ist laut Angaben des Landratsamts von 61,5 auf 65,7 gestiegen - in den vergangenen Tagen lag der Wert stets in dieser Größenordnung. Wenn der Inzidenzwert stabil unter 100 bleibt, werden in entsprechenden Regionen ab Montag die Corona-Maßnahmen gelockert. So dürfen beispielsweise Gastronomen ihre Außenbereiche unter strengen Auflagen wieder öffnen.

420 Personen im Kreis Landsberg in Quarantäne

Aktuell befinden sich nach Angaben des Landratsamtes 420 Landkreisbürger in Quarantäne, 168 von ihnen, weil sie selbst positiv getestet wurden - das ist eine Person mehr als am Vortag. 252 Personen (Vortag 245) müssen als Kontaktperson 1 zu Hause bleiben.

22 Personen aus dem Landkreis Landsberg wurden seit gestern positiv getestet, seit Beginn der Pandemie sind es damit 3902 Personen. 3670 von ihnen sind inzwischen wieder gesund. 64 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Landsberger Klinikum befinden sich wie schon gestern sieben an Covid-19 Erkrankte, teilt das Landratsamt mit. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. (lt)

Lesen Sie dazu auch: