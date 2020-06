vor 49 Min.

Landkreis Landsberg: Jetzt noch fürs Stadtradeln anmelden

Am Sonntag startet die Aktion Stadtradeln im Landkreis Landsberg. Die Teilnehmer fahren auch für einen guten Zweck.

Von Thomas Wunder

Mit Unterstützung lokaler Organisationen, Banken und Unternehmen findet heuer zum siebten Mal im Landkreis die Aktion „Stadtradeln“ statt. Dadurch wollen die Veranstalter – die Fachstelle Klimaschutz des Landratsamts und der Kreisverband des ADFC – die nachhaltige Mobilität und das Radfahren fördern. Darüber hinaus sei es gerade in der aktuellen Situation wichtig, ein Zeichen für den Klimaschutz und die gesundheitsfördernden Aspekte des Radfahrens zu setzen.

Alle, die im Landkreis wohnen oder arbeiten beziehungsweise zur Schule gehen, sind laut Pressemeldung eingeladen, zwischen Sonntag, 28. Juni, und Samstag, 18. Juli, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und ihre Fahrleistung auf www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg einzutragen. Dabei sei es egal, ob man täglich fährt oder ab und zu mit dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilometer zählt – besonders dann, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte. Durch die Einführung einer Kategorie Schulradeln – dem Radel-Wettbewerb für Schulen (www.schulradeln.de) – werden heuer besonders Schüler zur Teilnahme animiert.

Der evangelische Pfarrer Siegfried Martin ist dieses Jahr der Stadtradeln-Star. Bild: Kolke





„Stadtradeln bedeutet, radeln für den Klimaschutz, für die eigene Gesundheit und radeln für den guten Zweck. Als großer Arbeitgeber vor Ort freuen wir uns, Teil dieser tollen Aktion zu sein.“, sagt Patrick Zurheide, Betriebsleiter des Edeka Logistikzentrums in Landsberg. „Wir spenden pro gemeldeten 100.000 Radkilometern 1000 Euro an die Beschäftigungsinitiative Sozialkaufhaus BiLL.“ Damit werde die Einrichtung eines neuen behindertengerechten Arbeitsplatzes in der BiLLArt-Upcycling-Werkstatt gefördert. „Ich freue mich auf das gemeinsame Klimaschutz-Projekt im Landkreis und dass es uns gelungen ist, heuer die Aktion Stadtradeln mit dieser tollen Spendenaktion zu verknüpfen“, sagt Andrea Ruprecht, die Klimaschutzmanagerin im Landratsamt. Das sei sozial, stärke aber auch den Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Klimaschutz.

21 Tage nicht Autofahren

Auch die katholische Pfarrei Zu den Heiligen Engeln und die evangelische Kirchengemeinde Landsberg sind wieder am Start. Für das Team „ChristenLL“ laden Birgit und Bernd Müller sowie Wolfgang Rupp ein, sich an der Aktion zu beteiligen. Der evangelische Pfarrer Siegfried Martin stellte sich als Stadtradel-Star zu Verfügung. Die Sonderkategorie biete die Möglichkeit, noch einen Schritt weiterzugehen. Martin darf an 21 Tagen am Stück nicht Auto fahren. (lt)

Wer teilnehmen möchte, kann sich bis 18. Juli noch registrieren unter: www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg (sich einem vorhandenen Team anschließen oder ein eigenes neues Team gründen). Die Veranstalter rufen vor allem auch die Gemeinde- und Stadträte auf mitzumachen und durch ihre Vorbildfunktion ein starkes Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

