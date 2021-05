Landkreis Landsberg

vor 3 Min.

Kreis Landsberg: Ärger über Schließung der Fitnessstudios ist groß

Am Montag haben Fitnessstudios im Landkreis Landsberg wieder geöffnet. Jetzt müssen sie wieder schließen.

Plus Am Montag öffnen viele Fitnessstudios im Landkreis Landsberg. Am Mittwoch wird ihnen mitgeteilt, dass sie wieder schließen müssen.

Von Thomas Wunder

Schlechte Nachrichten für Betreiber und Kunden von Fitnessstudios im Landkreis Landsberg: Das Bayerische Gesundheitsministerium hat am Mittwoch mitgeteilt, dass auch in Landkreisen mit einer stabilen Sieben-Tages-Inzidenz unter 100 – wie im Landkreis Landsberg – die Öffnung von Fitnessstudios im Innenbereich nicht möglich ist. Wie berichtet, hatten etliche Studios nach monatelangem Lockdown am Montag wieder geöffnet. Jetzt ist der Frust groß.

Themen folgen