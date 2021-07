Kreis Landsberg: Das Hochwasser weckt schlimme Erinnerungen

Plus Bei einem Unwetter im Westen Deutschlands sterben über 100 Menschen. Auch aus dem Kreis Landsberg sind Hilfskräfte vor Ort. Wäre unsere Region auf so eine Katastrophe vorbereitet?

Es sind schreckliche Bilder der Verwüstung aus Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die sich nach den Unwettern der vergangenen Tage bieten. Mehr als 100 Tote sind inzwischen nach der Hochwasserkatastrophe zu beklagen. Aus dem Landkreis Landsberg haben sich auch schon Rettungskräfte auf den Weg gemacht, um vor Ort zu helfen. Unsere Zeitung hat mit Feuerwehr- und Rettungskräften aus dem Landkreis gesprochen, die selbst ähnlich dramatische Szenen bei Großeinsätzen erlebt haben.