Kreis Landsberg: Die Zahl der Covid-19-Todesfälle steigt

Im Landkreis Landsberg gibt es einen weiteren Covid-19-Todesfall. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) ist am Samstag leicht gesunken. Allerdings bleibt die Zahl der täglichen Neuinfektionen hoch.

Im Landkreis Landsberg sind mittlerweile 87 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Beim jüngsten Todesfall handelt es sich laut Landratsamt um eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen.

Der Corona-Inzidenzwert sinkt

Das Robert-Koch-Institut meldet für Samstag 61 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Der Inzidenzwert sinkt damit von 391,7 am Freitag auf 373,5 am Samstag. Der Rückgang erklärt sich damit, dass vor einer Woche deutlich mehr Neuinfektionen gemeldet wurden, die nun aus der Statistik herausfallen. Laut Landratsamt befinden sich derzeit 726 (Freitag: 693) positiv Getestete in häuslicher Quarantäne, hinzu kommen 410 (401) enge Kontaktpersonen.

