Kreis Landsberg: Ferien oder Sommerschule?

Plus In den Sommerferien sollen Kinder und Jugendliche den Lernstoff nachholen können, den sie während der Homeschooling-Phase verpasst haben. Wie die Angebote der Schulen im Landkreis Landsberg gebucht werden.

Wegen der vielen Monate, in denen Schülerinnen und Schüler coronabedingt zu Hause lernen mussten, sind viele von ihnen mit dem Lernstoff ins Hintertreffen geraten. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo hat deshalb beschlossen, in den Sommerferien Nachholunterricht anzubieten. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie die Vorbereitungen dazu im Landkreis Landsberg laufen und wie groß die Nachfrage nach dem Programm ist.