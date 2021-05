Kreis Landsberg: Freibad, Kino und Biergarten ohne Corona-Test

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg liegt seit mehr als sieben Tagen unter 50. Das Gesundheitsministeriums stimmt weiteren Lockerungen ab Freitag zu.

Am Donnerstag um 16.30 Uhr traf das Schreiben des Gesundheitsministeriums im Landratsamt ein. Es beinhaltet die Zustimmung zu weiteren Öffnungsschritten, nachdem der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg am Mittwoch sieben Tage hintereinander unter 50 lag. Neben den bayernweit ab Freitag geltenden Lockerungen gibt es vor Ort weitere Erleichterungen. So benötigt man zum Beispiel beim Besuch im Freibad, im Kino oder im Biergarten keinen negativen Corona-Test mehr.

Aufgrund der stabilen Inzidenzlage im Landkreis hat das Landratsamt am Mittwoch beim Gesundheitsministerium weitere Lockerungen beantragt. Voraussetzung dafür ist seit kurzer Zeit, dass der Inzidenzwert sieben Tage hintereinander unter 50 liegt. Ist das der Fall und erscheint die Entwicklung des Infektionsgeschehens stabil oder rückläufig, können im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium weitergehende erleichternde Abweichungen von den geltenden Bestimmungen erfolgen. Konkret heißt das laut Landratsamt:

Sport

Erlaubt ist: kontaktfreier Sport im Innenbereich (maximal zehn Personen) inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten, auch in Fitnessstudios, unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung (maximal zehn Personen) sowie Kontaktsport unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen. Neu ist die Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen. Alle Regelungen beinhalten keine Testpflicht.

Außengastronomie

Für die Außengastronomie ist die Testpflicht und Terminbuchung aufgehoben. Zu beachten sind nach wie vor die Kontaktbeschränkungen (zwei Hausstände, maximal fünf Personen) und die Kontaktdatenerhebung.

Auch für die Außengastronomie im Landkreis Landsberg entfällt die Testpflicht. Die Kontaktdaten der Besucher müssen aber weiterhin dokumentiert werden. Foto: Julian Leitenstorfer

Theater, Konzerte, Kinos

Für die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern und Kinos entfällt die Testpflicht für Besucher. Erlaubt ist zudem die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucher (ohne Testpflicht), jeweils unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen.

Hotels

Erlaubt ist die Öffnung von Übernachtungsangeboten von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen.

Weiteres

Erlaubt ist der Betrieb von Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr sowie Stadt- und Gästeführungen, Kultur- und Naturführungen im Freien unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen. Erlaubt sind musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist (keine Testpflicht).

Ab Freitag beginnt im Landkreis Landsberg wieder die Badesaison. Der Rasen ist schon gemäht. Foto: Thorsten Jordan

Freibäder

Öffnen können Freibäder für Besucher nach vorheriger Terminbuchung unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen, ohne Testpflicht. Das LT hat bei den Freibädern im Landkreis nachgefragt:

Inselbad Eintrittskarten für das Inselbad gibt es unter www.stadtwerke-landsberg.de. Christian Eichberger , Leiter Marketing und Vertrieb der Stadtwerke Landsberg , erklärt das neue hybride Ticket-Konzept: „Wir bieten in diesem Jahr Karten online und, sobald es rechtlich möglich ist, vor Ort an der Badkasse nur für Barzahler an.“ Saisonkarten gibt es im Kundenzentrum der Stadtwerke zu kaufen. Weitere Vorgabe für den Badebetrieb sei die Einhaltung einer bestimmten Besucherzahl – im Inselbad sind das aktuell 1200 Personen.

In diesem Jahr werden hierzu im Inselbad auch die Besucher gezählt, die das Bad verlassen. Von Freitag an wird das Inselbad zu folgenden Zeiten geöffnet sein: montags von 12 bis 19 Uhr, dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. Nach der aktuellen Verordnung müssen Tickets vorab gebucht werden, das geht bereits drei Tage im Voraus – die Reservierung ist dabei kostenlos. Wer das Inselbad verlässt, werde wieder erfasst; der QR-Code der Karte muss am Ausgang gescannt werden. So wird der Platz für den nächsten Gast frei.

Lechtalbad Das Lechtalbad in Kaufering bleibt vorerst geschlossen, weil das Wasser noch zu kalt ist, wie Wolfgang Müller , der Pressesprecher des Landratsamts , sagt.

Thaining Das Warmfreibad des Landkreises in Thaining öffnet dagegen ab Freitag, jeweils von 8 bis 20 Uhr. Eintrittskarten können online und vor Ort erworben werden. Auf der Homepage können Besucher sehen, wie hoch die aktuelle Besucherzahl ist. Maximal seien rund 800 Besucher möglich.

Prittriching Eine Woche später beginnt der Badespaß in Prittriching . Dort wurde diese Woche das Wasser gechlort, die Beprobung durch das Gesundheitsamt stehe noch aus, sagt Bürgermeister Alexander Ditsch auf Nachfrage unserer Zeitung.

Egling Das Naturfreibad in Egling wird am Samstag, 22. Mai, eröffnet. Allerdings haben aktuell coronabedingt nur Mitglieder des Fördervereins Zutritt, sagt Vorsitzender Wolfgang Nickerl .

