Landkreis Landsberg

18:53 Uhr

Kreis Landsberg: Frische Impulse für die Erinnerungsarbeit

Plus Die Erinnerungsarbeit hat sich durch Corona verändert. Warum zwei Studenten aus dem Landkreis Landsberg in virtuellen Begegnungen eine große Chance sehen.

Von Dominik Stenzel

An die Gräueltaten des Nationalsozialismus im Raum Landsberg zu erinnern – und so dafür zu sorgen, dass sich die Fehler aus der Vergangenheit auf keinen Fall wiederholen: Das ist ein großes Anliegen von Stephan Albrecht und Michael Imhof. Die beiden Studenten engagieren sich in den Vereinen Bürgervereinigung Landsberg und Gedenken in Kaufering. Im LT schildern sie, wie Corona die Erinnerungsarbeit verändert hat – und warum sie im virtuellen Austausch mit den Zeitzeugen eine große Chance sehen.

