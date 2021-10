Kreis Landsberg: Müssen Corona-Infizierte ihre Kontakte selbst verfolgen?

Plus Das Landratsamt Landsberg äußert sich zu einem Medienbericht. Eine größere Sportveranstaltung wird wegen der Corona-Situation abgesagt.

Erstmals seit acht Tagen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg wieder gesunken – von 139,6 am Sonntag auf 128,9 am Montag. Dabei gilt es jedoch auch zu beachten, dass rund um das Wochenende generell weniger Corona-Tests durchgeführt werden. Die hohen Fallzahlen bedeuten für das Gesundheitsamt viel Arbeit. Offenbar gibt es bei der Kontaktverfolgung aber neue Möglichkeiten.