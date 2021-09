Kreis Landsberg: Neue Details nach tödlichem Autounfall

Plus Bei einem Unfall bei Garmisch-Partenkirchen stirbt eine Vierjährige aus dem Kreis Landsberg. Wie es ihren verletzten Eltern und ihrer Schwester geht.

Der tragische Verkehrsunfall, bei dem am Samstag eine Familie aus dem Landkreis Landsberg verunglückt und die vierjährige Tochter gestorben ist, hat viele Menschen in der Region betroffen gemacht. Die Polizei ist auf der Suche nach der Unfallursache. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie es den schwer verletzten Familienmitgliedern geht.