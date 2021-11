Kreis Landsberg: Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt rasant an

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg erreicht einen neuen Höchstwert. Wie viele Fälle am Donnerstag hinzukommen.

Im Landkreis Landsberg hat der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Im Vergleich zum Mittwoch kamen laut Angaben des Robert-Koch-Instituts 146 neue Fälle hinzu.

Damit steigt im Landkreis die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 426 und die Sieben-Tage-Inzidenz auf 352,0. Am Mittwoch hatte der Wert noch 259,5 betragen. Nachdem in den vergangenen beiden Tagen drei Covid-19-Todesfälle (Gesamt seit Pandemiebeginn 85) zu beklagen waren, kamen am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut keine weiteren hinzu.

Im Klinikum in Landsberg werden 15 Covid-19-Patienten behandelt

Nach Angaben des Landratsamts befinden sich aktuell 649 positiv Getestete und weitere 340 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum in Landsberg werden 15 Covid-Patienten behandelt, davon zwölf auf der Allgemeinstation und drei auf der Intensivstation. (lt)

