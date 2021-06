Landkreis Landsberg

10:10 Uhr

Kurz, aber heftig: Unwetter fegt durch den Kreis Landsberg

Plus Am Dienstag zieht erneut ein Unwetter über den Landkreis Landsberg. Die Feuerwehr hat zahlreiche Einsätze und zieht Bilanz.

Von Thomas Wunder

Hagel und Starkregen am Montagabend, heftiger Wind und viel Niederschlag am späten Dienstagnachmittag: An zwei Tagen hintereinander ist ein Unwetter über den Landkreis Landsberg gezogen. So fällt die Bilanz der Feuerwehr aus, die am Dienstag etliche Male ausrücken musste.

