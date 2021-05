Landkreis Landsberg: Corona-Inzidenz sinkt unter 35

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt unter 35. Es gibt noch eine erfreuliche Nachricht.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner gerechnet) ist im Landkreis Landsberg unter 35 gesunken. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 32,4 (Montag: 36,6). Allerdings teilt das RKI auch mit, dass über das Pfingstwochenende weniger getestet wurde. So erklärt sich vielleicht auch, dass am Montag im Landkreis keine Neuinfektion gemeldet wurde.

Kein weiterer Todesfall im Landkreis Landsberg

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierte bleibt damit bei 4041 Personen. Auch bei den Todesfällen (67) gibt es keine Veränderungen. Nach Angaben des Landratsamts befinden sich aktuell 91 positiv Getestete in Quarantäne, 97 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben.

Das Landratsamt informiert auch über den aktuellen Stand der Impfungen. Stand Montag wurden im Impfzentrum in Penzing 30.720 Erstimpfungen und 12.004 Zweitimpfungen durchgeführt.

