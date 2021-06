Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Landkreis Landsberg: Etliche Schüler müssen in Quarantäne

Plus Ein Busfahrer aus dem Landkreis Landsberg wird positiv auf das Coronavirus getestet. Welche Schulen betroffen sind.

Von Thomas Wunder

In den vergangenen Tagen haben sich die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg stabil auf niedrigem Niveau bewegt. Doch am Dienstag meldete das Landratsamt einen deutlichen Anstieg bei den engen Kontaktpersonen von Neuinfizierten, die sich in häusliche Quarantäne begeben müssen. Waren es am Montag noch 41 Betroffene, so wurden am Dienstag 91 gemeldet. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei in erster Linie um Schüler aus dem westlichen Landkreis.

