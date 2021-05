Landkreis Landsberg

13:05 Uhr

Landkreis Landsberg: Naturgenuss hat auch Schattenseiten

Plus Weil es coronabedingt kaum möglich ist, zu verreisen, verbringen die Menschen immer öfter ihre Freizeit in den heimischen Wäldern. Doch das birgt für die Waldbewohner nicht unerhebliche Gefahren und Stresssituationen.

Von Frauke Vangierdegom

Der Frühling ist jetzt richtig da, und die Menschen zieht es ins Freie. Gerade in Corona-Zeiten, in denen es kaum bis gar nicht möglich ist, zu verreisen, rücken die heimischen Fluren immer stärker in den Blick der Erholungsuchenden. „Das ist grundsätzlich ja auch gut, dass die Menschen in die Natur gehen“, ist Erwin Schmid vom Forstrevier Ammersee überzeugt. Doch es gibt auch ein großes Aber.

Themen folgen