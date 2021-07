Landkreis Landsberg

18:45 Uhr

Landsberg: Was steckt hinter den Sonderimpfaktionen?

Plus Impfen ohne Termin - im Landkreis Landsberg gibt es gleich mehrere Sonderimpfaktionen. Warum geht es auf einmal so schnell?

Von Thomas Wunder

Impfen ohne Termin – das ist bald auch im Landkreis Landsberg möglich. Das Landratsamt bietet mehrere Sonderaktionen an, damit sich mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Bislang haben etwas weniger als die Hälfte der Landkreisbürger eine Erstimpfung und für den Sonderimpftag am Samstag, 17. Juli, im Impfzentrum in Penzing sind die Anmeldungen noch spärlich. Unsere Zeitung gibt einen Überblick über die Sonderaktionen, die aktuelle Lage im Impfzentrum und hat erfragt, welche Rolle die Delta-Variante bei den Corona-Neuinfektionen spielt.

