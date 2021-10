Landkreis Landsberg

18:13 Uhr

Landsberger ÖDP-Vorsitzender Gottwald kritisiert Berechnung der Inzidenz

Plus Der ÖDP-Kreisvorsitzender Dr. Rainer Gottwald sieht keine vierte Welle im Landkreis Landsberg. Wie er diese Annahme begründet.

Von Dominik Stenzel

Am 3. Oktober erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg mit 143,0 den höchsten Stand seit April. In den vergangenen Wochen ist der Wert zwar wieder etwas gesunken, am Montag (81,0) lag er aber immer noch über dem bundesweiten Durchschnitt (74,4). Dr. Rainer Gottwald, Kreisvorsitzender der ÖDP in Landsberg, kritisiert nun allerdings grundsätzlich die Berechnung der Inzidenzwerte: Die vierte Corona-Welle im Landkreis Landsberg ist in seinen Augen schon längst gebrochen. Wie er diese Annahme begründet.

