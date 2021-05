Landkreis Landsberg

vor 24 Min.

Lockerungen: Was beim Kino-Besuch oder im Biergarten wichtig wird

Plus Ab Montag könnten neben den Gastro-Außenbereichen auch Kinos und Theater im Kreis Landsberg wieder öffnen. Welche Regeln gelten und wer einen Schnelltest braucht.

Von Dominik Stenzel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Kreis Landsberg liegt seit über einer Woche stabil unter 100. Bleibt das so, werden am Montag die Maßnahmen gelockert. Kinos, Theater und Gastro-Außenbereiche dürfen wieder öffnen – allerdings unter strengen Auflagen. Das LT fasst zusammen, was es für Besucher zu beachten gilt.

