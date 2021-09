Mehr als 50 Teilnehmer bei der Landsberger VR-ClassicCar Rallye

Im Landkreis Landsberg findet am Samstag die VR-ClassicCar Rallye statt. Mehr als 50 Fahrer nehmen mit ihren Kultautos teil.

Am Samstag fand zum vierten Mal die von der VR-Bank Landsberg-Ammersee veranstaltete VR-ClassicCar Rallye mit Klassikern und Kultautos der 60er-, 70er- und 80er-Jahre statt. Am Fuggerplatz in Kaufering wurden die Fahrer und deren Fahrzeuge vorgestellt.

Die Strecke führte anschließend durch den ganzen Landkreis Landsberg. Zur Mittagszeit machen die Rallyefahrer im Gasthof Unterbräu in Diessen Rast – zuvor absolvierten sie auf dem Untermüllerplatz noch eine Prüfung. Wie die VR-Bank gegenüber dem LT mitteilt, machten insgesamt 51 Teilnehmer bei der VR-ClassicCar Rallye mit. (lt)