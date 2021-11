Landkreis Landsberg

15:58 Uhr

Neubau des Landratsamts Landsberg: Auch die Grünen stellen Antrag

Plus Die Fraktion aus ÖDP und Die Partei stößt mit ihren Forderungen auf Kritik. Nun wollen die Grünen im Landsberger Kreistag, dass bei den Planungen einiges berücksichtigt wird.

Von Dominik Stenzel

Die Fraktion aus ÖDP und Die Partei im Landsberger Kreistag forderte unlängst in einem Antrag, die Planungen zum Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld bis auf Weiteres einzustellen (LT berichtete). Bei den Mitgliedern anderer Fraktionen sorgte diese Forderung für Kritik. Nun richtet sich auch die Grünen-Fraktion mit einem Schreiben an Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und die Kreisräte – und will, dass bei den Planungen mehrere Punkte berücksichtigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen