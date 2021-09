Landkreis Landsberg

Neubau des Landratsamts Landsberg: ÖDP richtet Beschwerde an Regierung

Plus Die ÖDP will den Neubau des Landsberger Landratsamts stoppen. Ein entsprechender Antrag wird im Kreisausschuss (noch) nicht behandelt. Nun sollen weitere Schritte folgen.

Von Dominik Stenzel

In einer Sitzung am Dienstag wurden dem Landsberger Kreisausschuss die Pläne für die neue Außenstelle des Landratsamts am Penzinger Feld vorgestellt. Die Fraktion aus ÖDP und Die Partei möchte den Neubau verhindern - ein entsprechender Antrag vom 6. September soll jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden. Dr. Rainer Gottwald, Vorsitzender des Kreisverbands der ÖDP, ist deswegen verärgert. Nun will er Beschwerde bei der Regierung von Oberbayern einlegen.

