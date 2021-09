Landkreis Landsberg

vor 2 Min.

Nine Eleven: So erinnern sich Landsberger an den Terror von New York

Plus Vor 20 Jahren fliegen Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York. Die Terroranschläge und die dramatischen Ereignisse bleiben bei vielen Landkreisbürgern in Erinnerung. Das

Von Margit Messelhäuser und Thomas Wunder

20 Jahre ist der terroristische Anschlag her, bei dem zwei Flugzeuge in die Tower des World Trade Centers in New York geflogen sind. Die Folge: Mehr als 3000 Todesopfer und etliche persönliche Tragödien. Es war ein Tag, der vieles veränderte und der vielen in Erinnerung geblieben ist. Unsere Zeitung blickt auf den 11. September 2001 zurück und hat mit Menschen aus der Region gesprochen, die ganz besondere Erinnerungen an Nine Eleven haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen