Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Ohne Maske: Menschen genießen im Kreis Landsberg die Sonne

Plus Am Wochenende strömen die Menschen nach Landsberg und an den Ammersee. An öffentlichen Plätzen muss keine Maske mehr getragen werden. Das LT fragt nach, wie das ankommt.

Von Dominik Stenzel

Nach den vergangenen Monaten muss man sich erst einmal daran gewöhnen: Bei tollem Wetter zog es am Wochenende erneut viele Menschen in die Landsberger Innenstadt und an den Ammersee – so gut wie niemand trug im Außenbereich eine Maske. Wie berichtet, war die Pflicht dazu am Freitag aufgehoben worden. Das LT hat sich umgehört, wie dies bei Einheimischen und Touristen ankommt.

